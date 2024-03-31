42-летняя Лилия Ребрик призналась, как прошли ее третьи роды и как она относится к грудному вскармливанию

Артистка поделилась, что у нее были естественные роды.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая 15 марта в третий раз стала мамой, поделилась, как прошли ее третьи роды.

По словам артистки, которая рожала в частном роддоме, у нее были естественные роды и все прошло хорошо. Ребрик поделилась, что в отличие от предыдущей беременности на этот раз она делала эпидуральную анестезию и ни разу не пожалела.

"Родила на 39 неделе. Предыдущие роды были без анестезии. В этот раз попробовали с ней. И не пожалела ни на мгновение", — рассказала молодая мама.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик поделилась и тем, что во время родов ее очень поддерживал муж, а она, в свою очередь, была положительно настроена:

"Очень важен настрой! Очень важно, как вы настроены. И помните, тяжело не только вам, но и манюне, которая должна пройти непростой путь. Ваша задача — помочь ей пройти этот путь максимально легко", — посоветовала трижды мама.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, Лилия Ребрик рассказала, как относится к грудному вскармливанию и поделилась, как кормила своих старших детей.

"Я за грудное вскармливание. Конечно, все индивидуально. Старшую кормила полтора года (кстати она очень легко отказалась от ГВ), мне даже грустно было по этому поводу. Среднюю (Полину) – кормила почти два года. И она очень не хотела меня отпускать. Как будет с Адель – увидим. Пока я полностью принадлежу ей", — призналась звездная мама.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, не так давно Лилия Ребрик восхитила редкими фотографиями со своими родителями, где они изображены с крохотной внучкой.

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