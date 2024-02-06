42-летняя Лилия Ребрик рассказала о своей утренней рутине во время третьей беременности

Артистка поделилась секретами своего идеального утра.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, ранее рассказавшая о плюсах и минусах беременности в 42 года, поделилась, что делает утром, чтобы чувствовать себя бодрой в течение дня.
В своем фотоблоге звезда отметила, что независимо от ежедневной нагрузки, ее день всегда начинается с трех вещей. В частности, легкая утренняя разминка, стакан теплой воды и витамины.
"Шаг первый идеального утра для меня – проснуться, немного размяться. Шаг второй – стакан теплой воды, питательный завтрак. Шаг третий – витамины. Это все – ежедневные ритуалы, независимо от того дома ли я, или на съемках", - рассказала Ребрик.
По словам Лилии, она уже готовится к изменениям в графике с появлением третьего ребенка, однако отказываться от утренних ритуалов все же не собирается.
"Понимаю, что совсем скоро мой режим дня изменится, но меня это не пугает, а даже наоборот – вдохновляет и мотивирует быть здоровой и оставаться уравновешенной", - добавляет артистка.
Напомним, недавно беременная Лилия Ребрик восхитила поклонников зажигательной "Макареной" с 5-летней дочерью и ответила на незваные советы.
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