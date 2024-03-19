42-летняя Лилия Ребрик с новорожденной дочкой выписалась из роддома

На выписку ведущей пришли муж со старшими дочерьми и семейство Анатолия Анатолича.

Украинская ведущая Лилия Ребрик, которая 15 марта стала многодетной мамой, вместе с новорожденной дочерью выписалась из роддома.

Радостной новостью 42-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. Ведущая рассказала, что их с новорожденной дочкой Аделиной наконец-то отпускают из роддома домой, где их ждут муж Андрей Дикий и две старшие дочери Диана и Полина.

Лилия Ребрик с новорожденной дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сегодня (19 марта – прим. ред.) у нас день выписки. Кого-то очень ждут дома", — поделилась ведущая.

Поздравить Лилию Ребрик с выпиской из роддома пришли муж Андрей Дикий и дочери Диана и Полина. Также на радостное событие прибыли шоумен Анатолий Анатолич с супругой Юлой. Они вручили новоиспеченной многодетной мамочке немалый букет цветов и плюшевого мишку.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/yulattt

"Поздравляем с рождением нашу маленькую Аделину Андреевну Дикую", — отметила Юла.

Анатолий Анатолич с женой / Фото: instagram.com/yulattt

Правда, радостное событие пришлось немного прервать. В Киеве и области объявили сигнал воздушной тревоги, поэтому в роддоме попросили всех немедленно пройти до укрытия.

Напомним, Лилия Ребрик 15 марта в третий раз стала мамой. Недавно же ведущая показала первые фото новорожденной дочери. Правда, лицо крохи знаменитость пока скрывает.

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