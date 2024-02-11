42-летняя Лилия Ребрик в красном секси-луке снялась на последних месяцах беременности

Украинская ведущая Лилия Ребрик порадовала поклонников новой яркой фотосессией.

На странице в Instagram звезда разместила серию фотографий, на которых предстает в ярко-красной комбинации из брюк и рубашки.

Горячий образ третий раз беременной Ребрик дополнил яркий макияж и игривая прическа. Под постом в фотоблоге Ребрик поделилась интересным фактом – оказывается, двое ее старших дочерей по восточному гороскопу драконы. И третья дочь тоже – дракон. Так что будущая мама в шутку окрестила себя "мамой драконов":

"Добавляю красного, чтобы хоть чуть-чуть раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Поэтому и я — в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем! P.S. Кстати, раз в 12 лет мы рожаем себе девочек-дракончиков. Так что ловите образ мать-дракона в красном", — подписала фоографии Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В свою очередь, поклонники не скрыли восторга от внешнего вида ведущей:

Похоже, яркая и страстная женщина там в животе! Вся в маму

Лиля, вам так идет беременность, вы такая красавица

Какая вы красивая и сексуальная! Вам очень идет красный цвет!

Красотка! Пример настоящей женщины

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик честно поделилась с поклонниками, какие плюсы и минусы она заметила во время своей третьей беременности. В частности, артистка призналась, набрала лишние кило и как беременность сказалась на ее здоровье.

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