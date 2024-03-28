42-летняя Лилия Ребрик в откровенном боди и куртке-косусхе очаровала фигурой

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала поклонников своим роскошным видом.

На странице в Instagram артистка разместила эффектный черно-белый кадр, на котором позирует в пикантном боди, куртке-косусе и с вечерним макияжем. Этим фото звезда поздравила поклонников и коллег с Днем театра, который праздновали 27 марта.

"Сегодня, в Международный день театра, у меня самая главная роль в жизни – я мама! Играю эту роль уже в третий раз и это на самом деле моя любимая из всех! Но скучаю по театру, по зрителям, по волнению перед выходом на сцену и эмоциями уже после сыгранного спектакля. Итак, еще совсем немного и я снова зажгу на сцене своего родного Молодого театра. С днем театра всех, кто отдает ему свою жизнь и страстно любит всем сердцем! Как я! Скоро увидимся!" – подписала кадр Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В свою очередь поклонники наделали комплиментов звезде:

Поздравляю Лиля! Господь вас не обделил, вы очень классная актриса! Мира и процветания родной Украине!

Лиличка, поздравляю. Вы невероятная актриса и супер мама

Лилия, вы во всем супер. Счастья вам в семье и на работе. Вы невероятная, пример для многих

Однако, были и те юзеры, которые выразили недовольство слишком откровенным видом Ребрик на фото: "Это обязательно поздравлять в нижнем белье?". На что артистка ответила: "Ой, так хотелось поздравить именно в нижнем белье! Так, чтоб аж в груди шкварчало".

Напомним, на днях Лилия Ребрик, недавно третий раз ставшая мамой, очаровала редким фото со своими родителями, где они изображены с новорожденной внучкой.

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