42-летняя Лилия Ребрик впервые показала свою новорожденную дочь

Украинская ведущая Лилия Ребрик впервые показала свою новорожденную дочь, которой они с мужем, танцором Андреем Диким, дали имя Адель.

В своем Instagram 42-летняя знаменитость опубликовала милые фото из роддома. На кадрах ведущая показала, как они с возлюбленным держали на руках только что рожденную девочку. Кстати, судя по снимкам, у пары были партнерские роды, поэтому Андрей Дикий в такой особый, но в то же время сложный момент поддерживал жену.

Лилия Ребрик с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая показала, как держала Адель на руках. Кстати, третья дочь Ребрик родилась с весом 3,5 кило и ростом 52 см.

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, знаменитость опубликовала кадры, на которых Андрей Дикий нежно целовал крошечную дочь.

"И пусть мир подождет", – коротко подписала кадры ведущая.

Муж Лилии Ребрик с их дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, о том, что Лилия Ребрик в третий раз родила, стало известно 15 марта. Недавно ведущая вышла на связь и рассказала о своем состоянии после родов.

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