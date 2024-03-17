42-летняя Лилия Ребрик впервые показала свою новорожденную дочь

Знаменитость поделилась милыми кадрами из роддома.
Украинская ведущая Лилия Ребрик впервые показала свою новорожденную дочь, которой они с мужем, танцором Андреем Диким, дали имя Адель.
В своем Instagram 42-летняя знаменитость опубликовала милые фото из роддома. На кадрах ведущая показала, как они с возлюбленным держали на руках только что рожденную девочку. Кстати, судя по снимкам, у пары были партнерские роды, поэтому Андрей Дикий в такой особый, но в то же время сложный момент поддерживал жену.
Также ведущая показала, как держала Адель на руках. Кстати, третья дочь Ребрик родилась с весом 3,5 кило и ростом 52 см.
Кроме того, знаменитость опубликовала кадры, на которых Андрей Дикий нежно целовал крошечную дочь.
"И пусть мир подождет", – коротко подписала кадры ведущая.
Напомним, о том, что Лилия Ребрик в третий раз родила, стало известно 15 марта. Недавно ведущая вышла на связь и рассказала о своем состоянии после родов.
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