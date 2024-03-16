42-летняя Лилия Ребрик впервые показалась после родов и рассказала о своем состоянии

Украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась своими эмоциями после того, как родила третью дочь.

Так, знаменитость впервые после родов вышла на связь со своими подписчиками в фотоблоге и показала, как выглядит. К тому же, пока ее дочь спала, Лилия искренне поблагодарила всех поклонников и звездных коллег за поздравления и пожелания. И добавила, что чувствует себя абсолютно счастливой после рождения младенца.

"Аделька спит. Хочу поблагодарить всех вас за теплые слова, поздравления. Я только вышла из душа. Так хорошо. Это такое счастье. Спасибо, все прочту. Взаимно каждому из вас желаю добра, тепла и мира. Я чувствую вашу поддержку. Мы счастливы!", - восхитила теплыми словами Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Также телеведущая показала свой обед в роддоме, который состоял из двух блюд.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Отметим, Лилия Ребрик родила 15 марта в одном из столичных роддомов. Радостной новостью знаменитость поделилась в фотоблоге, где опубликовала снимок, как ее муж держит ее руку и дочери.

Лилия Ребрик родила / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно состоялось пополнение в семье звезды "Женского Квартала" Алины Блажкевич. Она впервые стала мамой и показала фото малыша.

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