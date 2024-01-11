42-летняя Лилия Ребрик впервые рассказала, как узнала о третьей беременности

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, ранее рассказавшая, как проходит ее беременность в 42, поделилась, как узнала о том, что снова в положении.

Ребрик новость о третьей беременности назвала своим лучшим днем 2023 года. В тот день, когда звезда узнала, что снова беременна, она помнит очень хорошо:

"Самый лучший день… Это было летом, когда я узнала, что я в положении. Это было очень спокойно. Мы с детьми и с моими родителями поехали в Турцию отдыхать. Вернулись из Турции, мы говорили с мужем по телефону. Он меня встретил уже с тестом на беременность", – рассказала Ребрик в программе "Зе Интервьюер".

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик призналась, что тогда рано утром проснулась, чтобы сделать тест. Когда он показал положительный результат, артистка сразу поделилась радостной новостью со своей семьей:

"Когда тест показал положительный результат на беременность, я пришла сразу сказала мужу. Мы обнимались, зашли дети, и такие: "А что у вас здесь происходит?.." Потому что мы были в Черновцах, в квартире моих родителей, где я выросла. Понятно, что сразу и родители были в курсе, мы сразу всем сказали. И это был такой градус радости", – поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик очаровала семейной идиллией с мужем и честно призналась, из-за чего они иногда ссорятся.

Читайте также: