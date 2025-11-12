43-летний Педан рассказал об учебе в университете и нарвался на неоднозначную реакцию украинцев

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Украинский ведущий Александр Педан рассказал о своей учебе в одном из престижных университетов Львова.

Так, шоумен еще в 2024 году заявил, что будет получать второе высшее образование. Со своим экономическим образованием Педан в свои тогда еще 42 года взялся за еще одно направление — публичное управление. На этот раз звезда рассказал об учебном процессе и поделился впечатлениями. В Threads он отметил, что ходит на пары во Львове и очень рад этому.

«Снова во Львове. Приехал в УКУ на обучение в магистратуре. Это, кстати, лучшее, что случалось со мной за последние два года. А как вы относитесь к обучению после 40-ка? Черт с ним, после 30-ти?», — обратился к подписчикам Александр.

Пост Александра Педана

В комментариях мнения украинцев разделились. Одни начали упрекать ведущего за мобилизацию, а другие же наоборот — порадовались его желанию изучать новое и поделились своими планами на образование.

Что не сделаешь, чтобы подальше от армии.

Если человек в свои 40+ искренне хочет получить новые навыки — кайф! Если же «вышка» или специальность ему нужна для занятия высшей должности на работе и он «решает» в вузе себе диплом — позор.

Очень сложно, но возможно. Если бы время было.

Мне 60, думаю освоить еще одну специальность.

К слову, ранее шоумен уже объяснял, что поскольку он получает второе высшее образование, то отсрочки не имеет. Он отметил, что делает это действительно по зову сердца и желанию менять определенные процессы внутри государства.

