43-летний Валентин Томусяк высказался о мобилизации и объяснил, почему не на фронте

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Украинский актер Валентин Томусяк прокомментировал свое отношение к вопросу мобилизации и рассказал, как сейчас решается его военный учет.

43-летний артист признался, что сейчас имеет бронирование. В то же время никаких подробностей он не раскрывает. Но даже это не снимает с Валентина внутреннего напряжения из-за ситуации в стране. По его словам, он внимательнее относится к проверке документов и регулярно проверяет, доступны ли они в соответствующем приложении на телефоне.

«Я забронирован, но если раньше выходил и открывал „Резерв+“ изредка, а сейчас перед выходом открываю приложение и смотрю, все ли подтянулось. Смотрю на то, как парней сегодня забирают…» — признался Томусяк в интервью Алине Доротюк.

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Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

По словам жены звезды, беременной актрисы Екатерины Тышкевич, во время поездок по Украине Томусяка периодически останавливают для проверки документов. В то же время сам актер отмечает, что все проверки происходят корректно и без конфликтов.

«Когда у меня проверяли документы, то вежливо просили и ждали, пока открою „Резерв“ и все подгрузится», — добавил он.

Напомним, недавно Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич объявили о предстоящем пополнении в семье. Звезды показались в новом доме и рассказали первые подробности ожидания первенца.

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