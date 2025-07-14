43-летняя Бритни Спирс стала мамой в третий раз и ошарашила заявлением: "Удочерила прекрасного малыша"

Бритни Спирс / © Associated Press

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Популярная американская певица Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье.

Так, на официальной странице в Instagram 43-летняя певица сообщила, что удочерила девочку, которой дала оригинальное имя — Леннон Лондон Спирс. Звезда объявила новость в свойственной себе манере — с танцами. В фотоблоге Бритни опубликовала свежее видео, где она танцует в розовом комбинезоне в собственной прихожей, и сопроводила ролик милой подписью: "Хочу сообщить вам, что я удочерила прекрасную малышку! Ее зовут Леннон Лондон Спирс".

Девочку на видео звезда не показала, однако поделилась милой деталью — мол, ее новорожденная дочь была в платьице с надписью "Я здесь новичок!!!".

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Пост Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

К слову, еще в январе 2025 года артистка намекала на свое намерение снова стать мамой — тогда она призналась, что планирует усыновление. И, похоже, звезда исполнила свое желание.

Напомним, Бритни уже является мамой двух сыновей - 20-летнего Шона и 18-летнего Джейдена от бывшего мужа, танцовщика Кевина Федерлайна. В течение нескольких лет звезда не поддерживала с ними отношения, однако в конце 2024 года она сообщила, что снова общается с детьми. А недавно звездная мама подарила сыну новенькое авто.