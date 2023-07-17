43-летняя Екатерина Бужинская в купальнике с пикантным декольте посветила пышными формами

Украинская певица Екатерина Бужинская посветила фигурой в купальнике и похвасталась пышными формами.

Как рассказала знаменитость в Instagram-stories, сейчас она вместе с двойняшками находится на отдыхе в Греции. Оттуда Екатерина делится разным контентом. В частности, певица порадовала поклонников и пикантными фотографиями.

Исполнительница опубликовала фото, на котором предстала в золотистом сплошном купальнике. Купальный наряд изрядно подчеркнул пышные формы Екатерины. Образ 43-летняя звезда дополнила яркой парео, соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно Екатерина Бужинская порадовала поклонников не менее пикантными кадрами. Артистка показалась в обтягивающем платье с высоким разрезом и продемонстрировала аппетитную фигуру.

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