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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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43-летняя Энн Хэтэуэй рассекретила третью беременность и показала заметно округлившийся животик

Голливудская звезда станет многодетной мамой.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Американская актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что беременна в третий раз.

Радостную новость 43-летняя звезда объявила в своем Instagram. Знаменитость опубликовала короткий ролик, снятый у нее дома. Сначала Энн Хэтэуэй появляется перед камерой в белом наряде свободного кроя, при этом она скрывает животик. Затем знаменитость опустила руки. У актрисы уже был виден довольно округлившийся животик.

Кадры знаменитость подписала строчками из песни Baby, I’m yours, которую исполняет певица Барбара Льюис. Больше подробностей актриса не стала раскрывать.

Энн Хэтэуэй / © instagram.com/annehathaway

Энн Хэтэуэй / © instagram.com/annehathaway

А вот ее подписчики оказались более многословными. Знаменитость просто засыпали поздравлениями с предстоящим пополнением в семье.

Отметим, что с 2012 года Энн Хэтэуэй состоит в браке с предпринимателем Адамом Шульманом. В 2016 году у пары родился первенец. Уже в 2019-м они стали родителями второго сына. Будущий ребенок станет для них третьим.

Напомним, недавно украинская певица Анастасия Кожевникова призналась, что беременна первенцем. У бывшей участницы группы «ВИА Гра» уже тоже заметен очень округлившийся животик.

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Дата публикации
Количество просмотров
561
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