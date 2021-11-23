43-летняя Евгения Власова поделилась секретами стройности и красоты

Артистку часто спрашивают, как ей удается выглядеть так молодо.

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова удивляет своих поклонников роскошным видом.

У 43-летней знаменитости стройная фигура и вечно молодое лицо. В своем Instagram артистка поделилась, что получает множество комплиментов и вопросов, как ей это удается. Поэтому, Власова решила поделиться секретами стройности и красоты.

Так, звезда призналась, что употребляет органическую еду и "очень заморачивается, вычитывая этикетки на продуктах".

"Я знаю все лучшие места, где я могу купить чистую и здоровую пищу. Я не ем тяжёлого мяса как свинина и говядина. В моём рационе много овощей и зелени. Никогда не пробовала курить. Алкоголя тем более нет в моей повседневной жизни", – рассказала Евгения.

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Каждый день исполнительницы начинается с зарядки, растяжки, стакана чистой воды и практик наполнения себя хорошими энергиями.

"Я пользуюсь очень простыми косметическими средствами (Брокард практически исчез для меня. Лишь декоративная косметика, и то максимально вычитываю состав. Наиболее натуральный состав – вот мой выбор", – отметила она.

Власова призналась, что не стремится разгладить морщины и не собирается паниковать на эту тему. Звезда убеждена, что старость – это последнее испытание. Поэтому каждый дедушка и бабушка для нее герои.

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