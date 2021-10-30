43-летняя Евгения Власова призналась, делает ли уколы красоты

Также звезда рассказала, как ей удается иметь стройную фигуру.

Певица Евгения Власова пообщалась со своими фолловерами и ответила на некоторые их вопросы.

Звезду засыпали комплиментами по поводу ее внешности. В частности, фанаты исполнительницы отметили, 43-летняя Евгения выглядит невероятно. Впрочем, более любознательных пользователей интересовал секрет такой хорошей внешности певицы. В Instagram-stories Евгения призналась, прибегает ли она к "инъекциям красоты".

"Пока нет. Однако, думаю, всему свое время", — откровенно поделилась знаменитость.

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Кстати, в Евгении тоже невероятно стройная фигура. Фанаты также поинтересовались, как звезда держит себя в форме.

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

"Я занимаюсь и спортом, и танцами. Главное – это интервальная голодовка в сочетании с кето-диетой. Однако если очень захочу сладкого, то не откажу себе", — рассказала звезда.

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