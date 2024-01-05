43-летняя Кристина Агилера восхищала фото со своей подросшей 9-летней дочерью в Лас-Вегасе

Для совместного фото артистка выбрала довольно пикантный наряд.
Американская пиздец Кристина Агилера позировала вместе со своей 9-летней дочерью Саммер Рейн от музыканта Мэтью Ратлера.
Да, знаменитость сделала несколько фото за кулисами своего шоу в Лас-Вегасе с ребенком и запостила их в своем фотоблоге. Счастливые они позируют в резиденции. Девушка нежно обнимает свою звездную маму за шею, а также прижимается к ее талии. Сама Агилера пытается поцеловать Рейн.
Правда, для такого семейного фото артистка решила остаться в своем сценическом образе. Кроме своего яркого макияжа, Кристина оставила откровенное боди с глубоким декольте и кожаные светлые брюки. В то время, как ее дочь была в черной куртке.
Также Агилера сделала несколько фотографий, где позирует наедине. Так, знаменитость оказалась на фоне украшенной елки и несколько оголила свои пышные формы.
"Я и моя", – подписала снимки Кристина.
К слову, дочь звезды Саммер часто появляется с ней во время концертного тура.
Напомним, недавно редким фото с сыном поделилась украинская певица Вера Кекелия. Знаменитость также поведала о своем материнстве.
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