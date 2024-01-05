43-летняя Кристина Агилера восхищала фото со своей подросшей 9-летней дочерью в Лас-Вегасе

Американская пиздец Кристина Агилера позировала вместе со своей 9-летней дочерью Саммер Рейн от музыканта Мэтью Ратлера.

Да, знаменитость сделала несколько фото за кулисами своего шоу в Лас-Вегасе с ребенком и запостила их в своем фотоблоге. Счастливые они позируют в резиденции. Девушка нежно обнимает свою звездную маму за шею, а также прижимается к ее талии. Сама Агилера пытается поцеловать Рейн.

Кристина Агилера с дочерью / Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера с дочерью / Фото: instagram.com/xtina

Правда, для такого семейного фото артистка решила остаться в своем сценическом образе. Кроме своего яркого макияжа, Кристина оставила откровенное боди с глубоким декольте и кожаные светлые брюки. В то время, как ее дочь была в черной куртке.

Также Агилера сделала несколько фотографий, где позирует наедине. Так, знаменитость оказалась на фоне украшенной елки и несколько оголила свои пышные формы.

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

"Я и моя", – подписала снимки Кристина.

К слову, дочь звезды Саммер часто появляется с ней во время концертного тура.

Напомним, недавно редким фото с сыном поделилась украинская певица Вера Кекелия. Знаменитость также поведала о своем материнстве.

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