43-летняя Лилия Ребрик показалась с 5-месячной дочерью и призналась, как третий ребенок изменил ее

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила милыми фото с 5-месячной дочерью Аделиной.

Так, в фотоблоге знаменитость поделилась фотосетом с крохой в модном луке, состоявшем из боди и массивного бантика на голове. Лилия также рассказала, как после третьих родов у нее изменилось отношение к материнству. По словам ведущей, с Аделиной она стала меньше переживать за все и просто наслаждается счастливыми мгновениями, которые проходят очень быстро.

Лилия Ребрик с младшей дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с младшей дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Говорят "чужие дети быстро растут". А свои? Это же просто невероятно, как быстро! Адель каждый день выдает что-то новое… Каждый день она меняется. И я, пожалуй, тоже. С третьим ребенком у меня совершенно нет усталости просыпаться среди ночи кормить, потому что я знаю, как это время промелькнет... С третьим ребенком у меня гораздо меньше тревог и больше покоя и удовольствия, потому что я знаю, что все будет хорошо. С третьим ребенком я никуда не тороплюсь, потому что знаю, что везде успею", - отметила Ребрик.

Лилия Ребрик с младшей дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, что недавно певец Виталий Козловский также показал своего 6-месячного сына и как с ним гулял на улице.

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