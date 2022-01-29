43-летняя Николь Шерзингер показала свою изнурительную тренировку

Артистка показала, как поддерживает роскошную физическую форму.
Известная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вызывает восхищение у миллионов женщин и мужчин своей фигурой.
Для красивых форм 43-летняя исполнительница занимается спортом и много работает в спортзале. В своем Instagram звезда решила показать фанатам, как тренируется. Николь обнародовала видео, где в облегающем костюме делает разные упражнения.
В комментариях фанаты похвалили Шерзингер за старания. Также пользователи написали, что такие видео их очень мотивируют на занятия спортом.
- Роскошная Николь!
- Браво
- Прекрасная работа
- Ого! Ты молодец
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