43-летняя Николь Шерзингер показала свою изнурительную тренировку

Артистка показала, как поддерживает роскошную физическую форму.

Известная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вызывает восхищение у миллионов женщин и мужчин своей фигурой.

Для красивых форм 43-летняя исполнительница занимается спортом и много работает в спортзале. В своем Instagram звезда решила показать фанатам, как тренируется. Николь обнародовала видео, где в облегающем костюме делает разные упражнения.

В комментариях фанаты похвалили Шерзингер за старания. Также пользователи написали, что такие видео их очень мотивируют на занятия спортом.

Роскошная Николь!

Браво

Прекрасная работа

Ого! Ты молодец

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