43-летняя Николь Шерзингер в крошечном бикини ошарашила фигурой в сногсшибательных позах

Певица не перестает удивлять своим телом и умениями.
Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер довольно часто щеголяет перед фанами идеальным телом.
Впрочем, на этот раз 43-летняя артистка показала не только фигуру, но и невероятную физическую форму. Так, на странице в Instagram артистка продемонстрировала, как занималась йогой на пляже во время отдыха в люксовом отеле на острове Кануан. Звезда в лиловом бикини ошарашила сногсшибательной стойкой на голове.
При этом, знаменитость также восхитила соблазнительными изгибами тела, аппетитными бедрами и плоским животиком.
"Баланс — это не то, что ты найдешь. Это то, что ты создаешь", — написала Николь.
Публикация Николь изрядно понравились ее сторонникам. Пользователи оставили более 161 000 лайков и тысячу комментариев.
- Удивительная
- Ты такая идеальная
- Такая сильная и потрясающая
- Твое тело — моя мечта
- Королева
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