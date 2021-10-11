43-летняя Николь Шерзингер в крошечном бикини ошарашила фигурой в сногсшибательных позах

Певица не перестает удивлять своим телом и умениями.

Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер довольно часто щеголяет перед фанами идеальным телом.

Впрочем, на этот раз 43-летняя артистка показала не только фигуру, но и невероятную физическую форму. Так, на странице в Instagram артистка продемонстрировала, как занималась йогой на пляже во время отдыха в люксовом отеле на острове Кануан. Звезда в лиловом бикини ошарашила сногсшибательной стойкой на голове.

Николь Шерзингер / instagram.com/nicolescherzinger

При этом, знаменитость также восхитила соблазнительными изгибами тела, аппетитными бедрами и плоским животиком.

Николь Шерзингер / instagram.com/nicolescherzinger

"Баланс — это не то, что ты найдешь. Это то, что ты создаешь", — написала Николь.

Николь Шерзингер / instagram.com/nicolescherzinger

Публикация Николь изрядно понравились ее сторонникам. Пользователи оставили более 161 000 лайков и тысячу комментариев.

Удивительная

Ты такая идеальная

Такая сильная и потрясающая

Твое тело — моя мечта

Королева

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