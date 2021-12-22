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43-летняя Николь Шерзингер в салатовом бикини показала фигуру без фотошопа

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43-летняя Николь Шерзингер в салатовом бикини показала фигуру без фотошопа

Николь Шерзингер / instagram.com/nicolescherzinger

Звезда ошарашила видом.

Американская певица Николь Шерзингер наслаждается солнечной поездкой в ОАЭ с бойфрендом Томом Эвансом.

Оттуда 43-летняя солистка группы The Pussycat Dolls поделилась видео, где отдыхает в бикини салатового цвета и с коктейлем в руках. В ролике Николь стояла на коленях на шезлонге, поднимая бокал к камере и "отправляя" поцелуй. Артистка, как всегда, выбрала секси-купальник, который подчеркнул ее бюст, талию и бедра.

"Поздравляю всех, кто упорно работал после этого долгого года", — написала звезда.

Фанаты знаменитости не стали изменять традиции и принялись писать приятные сообщения в комментариях. Так, фолловеры страницы Николь отметили, что она не перестает их удивлять своим безупречным видом.

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