43-летняя Тоня Матвиенко рассекретила процедуры, которые делает для поддержки молодости

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась, как ухаживает за собой.

Так, артистка говорит, что регулярно ходит к косметологу. Однако отмечает, что никаких уколов красоты не делает. Вместо этого доверяет более естественным методам – массажам и маскам. К тому же Матвиенко убеждена, что ее отличному виду способствует здоровый вес.

"С 30 лет посещаю косметолога – массаж лица, маски, биоревитализация. Ботокс и другие подобные инъекции – это нет. Думаю, что еще здесь важный вес. Я не полная, но и не слишком худая, поэтому кожа не нуждается в никаких подтяжках. Но я не специально это делаю, потому что на самом деле хочу быть худой. Но мне все рассказывают, что тогда, вероятно, нужно корректировать овал лица, оно может "поползти", – рассказала Тоня в интервью oboz.ua.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Звезда стремится оставаться собой и не быть зависимой от стандартов красоты, поэтому подвержена минимальным вмешательствам во внешность. Кроме того, исполнительница высказалась и о хорошем настроении, которое ей удается поддерживать благодаря любимому делу.

"Ну а еще я никогда из себя не делала, знаете, тетю. Мне нравится чувствовать себя девочкой. И муж, и дети часто говорят: "Когда ты повзрослеешь?". Как удается хранить в себе такое легкое настроение? Это трудный вопрос, честно. Точно знаю, как бы на это ответила моя мама, почему-то сейчас ее вспомнила. Наверное, потому что я пою? Это красивые эмоции: радость, любовь. А если человек все время на стрессе, живет со злобой и обидами, то и выглядит соответствующим образом. Это мои наблюдения", – объяснила знаменитость.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк похудел на семь кило и похвастался своим видом.