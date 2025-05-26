43-летняя Валевская шокировала признанием о неизлечимой болезни и операции, чтобы забеременеть: "Есть боль"

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Наталья утверждает, что проблемы начались после того, как в 22 года она сделала аборт из-за желания ее первого мужа Владимира. С тех пор певица убеждена, что она несет урок из-за такой ошибки в юности и теперь вынужденно борется с рядом заболеваний. И добавила, что экс-избранник все же извинился за то давление избавиться от малыша, а она, в свою очередь, надеется родить.

"Я забеременела в 22 года. Поскольку тогда Владимир не имел устойчивого финансового положения, то он абьюзивным методом настоял избавиться от ребенка. Но я всегда говорю с душой и надеюсь, что она придет в мое тело и я увижу собственное дитятко. Он приносил извинения миллион раз. И во время последнего нашего звонка он спросил, чем может помочь. А я сказала: "Роди мне ребенка, бл**ь", - эмоционально высказалась певица в интервью Славе Демину.

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Наталья Валевская с бывший супругом / © instagram.com/valevska_official

По словам Валевской, все стрессы после развода и война нанесли еще больший удар по ее состоянию. В частности, вызвали возникновение неизлечимой болезни щитовидной железы. Вследствие этого артистка находится на гормональной терапии и пользуется альтернативной медициной - употребляет грибы в разрешенных дозах. Кроме того, ранее звезда перенесла операцию, которая должна была бы поспособствовать беременности.

"Мне убрали патологию - это такая операция. Я такой боли не испытывала никогда. Хотя боль и сейчас есть. После развода полетели все системы: эндокринная, начался атопический дерматит. Поэтому сейчас стабилизирую гормональную систему. Имею теперь несколько неизлечимых болезней. Мне нельзя стрессов. Я принимаю лекарства, должна пить их долго. Также мне помогает микродозинг. Это то, что даже продается в аптеках, в Великобритании в частности. Это официально разрешено. У меня была большая проблема на фоне развода и плюс то, что мы живем в условиях войны", - ошеломила исполнительница.

Напомним, недавно Наталья Валевская рассекретила своего нового возлюбленного и рассказала их историю любви.