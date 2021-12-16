43-летняя Василиса Фролова в купальнике показала фигуру через 9 месяцев после родов

43-летняя Василиса Фролова в купальнике показала фигуру через 9 месяцев после родов

Телеведущая отдыхает на Занзибаре.

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая в этом году впервые стала мамой, показала, как выглядит ее фигура через 9 месяцев после родов.

Так, знаменитость полетела отдыхать на Занзибар с сыном и уже сделала там несколько пляжных снимков. Один из них звезда опубликовала в своем фотоблоге. В кадре Василиса позировала, лежа на каяке, в полосатом сплошном купальнике. Фролова продемонстрировала стройное тело.

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

"Об Украине на Занзибаре слышали, но не слышали, чтобы украинцы говорили по-английски. А еще слышали, что это известная страна для женского секс-туризма. Будем ломать стереотипы! А что вы слышали о Занзибаре?" – написала телезвезда.

В ответ фолловеры поделились, что знают об этой стране:

Фредди Меркьюри родился и провел детство

Вроде бы там опасно, если выйти за территорию отеля

Слышала, что на Занзибаре тепло и что это секс-курорт

Что там голод сейчас и дети умирают от этого

Также пользователи написали, что Фроловой идет этот купальник.

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