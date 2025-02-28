43-летняя Вера Брежнева честно призналась, о какой инъекции красоты сожалеет: "Делать не надо"

Украинская певица Вера Брежнева рассказала о ежедневных ритуалах ухода за собой.

Как признается 43-летняя звезда, она никогда не будет "изменять себя до неузнаваемости". А чтобы сохранить молодость, прибегает к привычным природным методам. В частности, делает упражнения для осанки и шеи. Кроме того, перед любой косметологической процедурой исполнительница идет на консультацию к специалистам. Но все же главным секретом Веры является сон и правильное питание.

"Я стала более внимательно относиться ко сну – это настоящий must-have. Питаюсь сбалансированно и сейчас немного более интуитивно, стараюсь придерживаться графика и не есть позже восьми вечера. В моей тарелке обязательно есть жиры, белки и углеводы – без белка кожа очень портится. Стала больше любить себя. Три раза в месяц я посещаю косметолога и делаю три процедуры в разное время", – поделилась артистка в комментарии ТаблоID.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Тем не менее, по словам Брежневой, на пути к блестящему внешнему виду случались и неудачи. В частности, артистка вспомнила, как много лет назад осталась недовольна филлерами и увеличением губ. Поэтому она немедленно избавилась от препаратов и исправила ошибку, которая научила ее быть более предусмотрительной.

"Около 15 лет назад я попробовала на себе некоторые процедуры, которые, к сожалению, не подошли мне эстетически – это были филлеры гиалуроновой кислоты в кожу и филлеры в губы. К счастью, это все можно было исправить, что я и сделала. Теперь знаю, что мне это делать не надо", – отметила Вера.

Напомним, недавно певица Селена Гомес ошеломила эффектным похудением и раскрыла правду, как ей это удалось.

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