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- Гламур
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43-летняя Виктория Булитко устроила пикантную фотосессию в бикини во время отпуска в Одессе
Актриса продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Украинская актриса и звезда «Дизель Студио» Виктория Булитко показала, как проводит летний отдых в Одессе, и продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Артистка поделилась новой серией снимков в своём Instagram. Для короткого отдыха она выбрала один из отелей на побережье Черного моря. Булитко наслаждалась солнечной погодой, плавала в бассейне и проводила время с бокалом розового вина. Атмосферу отпуска она передала в видео, где появилась в минималистичном бикини. На ролике актриса позировала с разных ракурсов, демонстрируя загорелую фигуру.
Помимо видео, знаменитость опубликовала и несколько фотографий. На одном из снимков 43-летняя Булитко позирует на бортике бассейна в леопардовом купальнике. Позади открывается панорамный вид на Чёрное море, который только подчеркнул атмосферу её летнего отдыха.
На странице актрисы поклонники оставили немало одобрительных комментариев, засыпав её комплиментами и пожеланиями приятного отдыха.
Напомним, недавно Виктория Булитко отказалась от блонда и показала, как во второй раз кардинально изменила имидж.