43-летняя Виталина Библив честно ответила, почему не решается стать матерью

Известная украинская актриса Виталина Библив, которая раньше рассказывала об изменении имени и фамилии, откровенно поделилась своим отношением к материнству.

Так, 43-летняя актриса довольно редко делится личной жизнью. В частности, она все еще отказывается комментировать отношения со своим мужем. Но признается, что ее материнству мешает война и мысли о неопределенности будущего ребенка.

"Относительно детей у меня ощущение довольно нестабильное. Именно сейчас я боюсь рожать детей. Я не знаю что их ждет. И именно этот фактор войны он немного меня... Я боюсь. А что если вдруг? Если я могу защитить этого нерожденного ребенка - такие мои мысли последние два месяца - может, стоит и не рожать его", - признается Виталина в интервью Алине Доротюк.

Виталина Библив

Кроме того, актриса не исключает идею с усыновлением ребенка в семью. По словам Библив, такие мысли у нее возникали еще до начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас очень много детей без родителей, которым ты можешь быть мамой. Я думала об этом (усыновлении – прим. ред.) еще до начала вторжения. Как была маленькой, то мечтала иметь большую семью и семеро детей. Я очень много сил отдала будучи детским аниматором. А там как бог даст. Если даст, то, конечно, будем рожать", - добавила артистка.

Напомним, недавно Виталина Библив шокировала признанием, как ее родственники находятся на оккупированной части Херсонской области.

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