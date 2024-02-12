43-летняя Виталина Библив честно ответила, почему не решается стать матерью

Артистка связывает это с нынешними обстоятельствами.
Известная украинская актриса Виталина Библив, которая раньше рассказывала об изменении имени и фамилии, откровенно поделилась своим отношением к материнству.
Так, 43-летняя актриса довольно редко делится личной жизнью. В частности, она все еще отказывается комментировать отношения со своим мужем. Но признается, что ее материнству мешает война и мысли о неопределенности будущего ребенка.
"Относительно детей у меня ощущение довольно нестабильное. Именно сейчас я боюсь рожать детей. Я не знаю что их ждет. И именно этот фактор войны он немного меня... Я боюсь. А что если вдруг? Если я могу защитить этого нерожденного ребенка - такие мои мысли последние два месяца - может, стоит и не рожать его", - признается Виталина в интервью Алине Доротюк.
Кроме того, актриса не исключает идею с усыновлением ребенка в семью. По словам Библив, такие мысли у нее возникали еще до начала полномасштабного вторжения.
"Сейчас очень много детей без родителей, которым ты можешь быть мамой. Я думала об этом (усыновлении – прим. ред.) еще до начала вторжения. Как была маленькой, то мечтала иметь большую семью и семеро детей. Я очень много сил отдала будучи детским аниматором. А там как бог даст. Если даст, то, конечно, будем рожать", - добавила артистка.
Напомним, недавно Виталина Библив шокировала признанием, как ее родственники находятся на оккупированной части Херсонской области.
Читайте также:
- Анастасия Приходько жестко раскритиковала Наталью Холоденко: "Раздражает этот психолог"
- 48-летняя Наталья Могилевская восхитила своим мастерством катания на коньках
- 23-летняя жена Остапчука резко ответила на упреки, что он изменял с ней свей бывшей
- Екатерина Осадчая впервые рассказала о судьбоносном решении, которое кардинально изменило ее жизнь