43-летняя Виталина Библив показалась с обручальным кольцом и ответила, вышла ли замуж

Украинскую актрису Виталину Библив, которая недавно заговорила о материнстве, заподозрили в том, что она вышла замуж.

В частности, знаменитость заметили на премьере украинского фильма "Крашанка". Библив пришла поддержать подругу, актрису Олесю Жураковскую, которая в ленте одну из ролей. Журналисты шоу "Ранок у великому місті" заметили на правой руке артистки одну интересную деталь.

На безымянном пальце актрисы красовалось кольцо, которое было очень похоже на обручальное. Так что журналистки поинтересовались, неужели Виталина Библив вышла замуж, но не торопится делиться радостной новостью.

Виталина Библив и Олеся Жураковская

Впрочем, актриса не стала отвечать на вопрос. Артистка отметила, что не хочет публично разговаривать о личной жизни. Слухи о замужестве Виталина Библив не стала ни подтверждать, ни опровергать.

"Это значит, что на личные темы я не говорю! Нет!" — резко ответила актриса.

Отметим, Виталина Библив не охотно делится подробностями личной жизни и преимущественно держит ее в тайне. Однако известно, что артистка не одинока и находится в отношениях с любимым мужчиной.

Напомним, недавно певица Камалия намекнула, что во второй раз выходит замуж. В частности, знаменитость похвасталась роскошным обручальным кольцом и заговорила, как будет обмениваться свадебными украшениями с возлюбленным.

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