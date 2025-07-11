43-летняя звезда "Астерикса и Обеликса" трагически погиб из-за упущенного телефона: что произошло

Бан Гей Мин

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Во Франции на 44-м году жизни ушел из жизни популярный актер и стендап-комик Бан Гей Мин. Звезда, сыгравший злодея в последнем фильме "Астерикс и Обеликс", трагически погиб в результате несчастного случая, произошедшего 10 июля в Париже.

Как сообщает Le Parisien, по предварительным данным актер поскользнулся на балконе, пытаясь достать мобильный телефон, упавший в водосточную трубу, и упал с высоты восьмого этажа. О смерти артиста сообщил его продюсер Филипп Дельмас, а также на официальной странице в Instagram артиста.

"С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бана Гей Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, Бан поскользнулся и упал с высоты", - говорится в заявлении.

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Бан Гей Мин

К слову, полиция, прибывшая на место трагедии, обнаружила в водосточной трубе мобильный телефон, а на подоконнике - пепельницу. Сейчас дело квалифицируют как несчастный случай. Прокуратура Парижа официально открыла расследование.

Бан Гей Мин перед гибелью находился в туре по Франции, который начался с апреля 2025 года и должен был продлиться до 2026 года.

Знаменитость также известен по своим актерским ролям в популярных французских фильмах, среди которых - "Астерикс и Обеликс" и "Шеф".