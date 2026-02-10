43-летняя звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко раскрыла, когда сыграет свадьбу и готова ли уже к детям

Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Реклама

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко, которая недавно сделала пластическую операцию, рассекретила, когда сыграет свадьбу и готова ли уже к рождению детей.

Уже два года артистка помолвлена с музыкантом Кириллом Поповичем. Однако свадьбу влюбленные не торопятся устраивать. Виктория Булитко на проекте "Наодинці з Гламуром" объяснила, что не слишком озадачена этим. Тем более, поскольку она является актрисой, то свадебные платья уже примеряла. Однако все же, артистке хотелось бы сыграть свадьбу, но уже после победы Украины в войне.

"Не знаю, когда свадьба. Я вообще хочу после победы. Поэтому, ожидаем. Я вообще к свадьбе отношусь очень лояльно. Понимаете, я актриса, я уже столько надевала свадебных платьев!" - призналась знаменитость в интервью Анне Севастьяновой.

Реклама

Виктория Булитко с женихом

Также Виктория Булитко заговорила и о детях. Артистка призналась, что они с женихом уже работают над этим. Однако дети будут, как Бог даст.

"Дети в тот момент, когда Боженька скажет: "Да!" Мы над этим работаем каждый день. Уже делаем, не волнуйтесь!" - добавила артистка.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Файлы Поплавского, как целуется ДАНТЕС и 20-летний СЕКРЕТ Могилевской! Топ громких новостей

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк заговорила о свадьбе с женихом-военным. Знаменитость призналась, как проходит подготовка к празднику.