43-летняя звезда "Мстителей" Себастьян Стэн впервые стал отцом: что известно о пополнении в семье

Себастьян Стен

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Американский актёр Себастьян Стэн, известный по ролям в фильмах Marvel, впервые стал отцом — его первенца родила британская актриса Аннабель Уоллис.

О радостном событии стало известно не от самих знаменитостей. Первыми об этом сообщили журналисты TMZ со ссылкой на собственные источники. По их информации, ребенок родился еще в прошлом месяце, однако влюбленные решили не афишировать это событие. Пока ни Стэн, ни Уоллис официальных заявлений не делали. Также неизвестны пол малыша и его имя.

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«Я хочу быть хорошим отцом», — говорил Себастьян Стен незадолго до рождения своего первенца.

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Себастьян Стен и Аннабель Уоллис / © Getty Images

Эти слова актер произнес в одном из интервью, когда рассказывал о работе над фильмом «Фьорд». По его словам, эта роль заставила его по-новому осмыслить ответственность, которую несет мужчина в семье. Тогда же Стен подчеркнул, что стремится не только стать заботливым отцом, но и оставаться достойным человеком для своего ребенка.

О беременности Аннабель Уоллис стало известно весной этого года. Папарацци сфотографировали пару во время прогулки по Нью-Йорку, после чего поклонники обратили внимание на заметно округлившийся живот актрисы. Впоследствии новость о будущем пополнении в семье получила широкую огласку в сети.

Напомним, недавно 46-летняя Соломия Витвицкая также ушла в декрет и назвала месяц, в котором родит первенца.

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