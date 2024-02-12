44-летнего Вячеслава Узелкова госпитализировали в больницу Киева

Бывшего украинского боксера, а ныне фитнес-тренера Вячеслава Узелкова госпитализировали в одну из больниц Киева.

Новостью спортсмен поделился в Instagram-stories. В столицу бывшего боксера везут из Винницы, где он проживает. Более того, 44-летнего Узелкова доставляют в Киев в карете скорой помощи. Спортсмен уже опубликовал оттуда фото.

"И везет меня скорая в Киев, не сниматься", — поделился тренер.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Бывший боксер не стал рассказывать, что произошло и из-за чего у него возникли проблемы со здоровьем. Правда, на прошлой неделе Узелков намекнул, что это что-то серьезное. В частности, он сообщил, что попал в больницу и оказался под капельницами. Бывший боксер тогда делился, что ситуация была очень критичной, что он мог попрощаться с жизнью.

Напомним, недавно звезда проекта "МастерШеф" оказалась в больнице под капельницей. Ведущая показалась в палате и рассказала о своем состоянии.

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