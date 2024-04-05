44-летнему Вячеславу Узелкову сделают операцию на сердце: "Никогда не переживал, как сейчас"

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о запланированной операции.

Так, сегодня 5 апреля через несколько часов, Вячеславу сделают важную операцию на сердце. По его словам, он очень переживает, чтобы все прошло успешно. В дальнейшем спортсмена ждет реанимация и длительное отсутствие в Сети. Об этом он сообщил в своем фотоблоге и добавил фотографию из больницы, поблагодарив близких за поддержку.

"Вот и настал тот день, которого я ждал и боялся. Никогда не переживал, как сейчас. Очень сложная операция на сердце. Через час меня заберут в операционную. Операция, потом реанимация и если все хорошо, буду без связи, но здоров. Спасибо всем за поддержку. Друзьям за добрые слова и поддержку, врагам за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться. Буду без связи и если все хорошо, то после реанимации дам ответ, есть ли жизнь дальше. Извиняться не буду. Жизнь дала мне много уроков и испытаний, которые я постоянно преодолеваю. Вот и это я преодолею", - написал Узелков.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Отметим, что Вячеслав уже давно жалуется на здоровье и намекал, что причиной ухудшения его самочувствия является профессиональный спорт. В частности, еще в начале февраля спортсмен сообщил, что чуть не простился с жизнью. Также фитнес-тренер перенес несколько операций. В частности, в начале этого года он попал в больницу в Виннице, откуда его перевезли в Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве. Уже в столице 44-летнему бывшему боксеру сделали операцию. Впрочем, никакие подробности Узелков сообщать не стал.

Напомним, недавно танцовщица Елена Шоптенко перенесла сложную операцию на ноге. Звезда рассказала, как проходит реабилитация после вставки специального крюка ей в колено.

Читайте также: