44-летний Евгений Синельников станет отцом во второй раз и показал фото беременной жены

Евгений Синельников и его беременная жена Наталья / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников сообщил о беременности жены Натальи. Вскоре у супругов родится первый совместный ребенок.

Так, режиссер сегодня, 3 ноября, в свой день рождения порадовал фанов радостным известием. В Instagram он опубликовал серию милых фото. На кадрах Наталья предстает с заметно округлившимся животиком в объятиях своего мужа. Счастливые супруги также показали уже снимки УЗИ. Но больше подробностей раскрывать не стали. Именинник признался, что лучшего подарка на день рождения можно и не ждать, поэтому он несказанно рад будущему пополнению в семье.

«Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташенька. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе», — восхитил Синельников.

В свою очередь, Наталья отреагировала на фотографии со словами: «Люблю тебя безгранично».

Отметим, Евгений Синельников женился на Наталье в 2022 году в Буче. От предыдущих браков звездные супруги воспитывают сыновей. В частности, ведущий — Алексея, а его жена — 14-летнего Тимура. Поэтому будущий малыш станет уже третьим для семьи.