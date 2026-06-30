44-летний известный украинский стилист сделал каминг-аут и рассказал о первом интиме с мужчиной

Иван Морозов

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Известный украинский блогер и стилист Иван Морозов впервые откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации и признался, что уже более десяти лет его привлекают мужчины.

Долгое время шоумен не комментировал свою личную жизнь. Лишь недавно он впервые рассказал, что у него есть 24-летний сын-военный от предыдущего брака. А теперь звездный стилист решился на откровенный каминг-аут. По словам Морозова, он долго не мог признаться самому себе в своих чувствах. Иван рассказывает, что до каминг-аута жил в счастливом браке с женщиной.

«Я женился в 21 год. У нас было восемь лет счастливого брака. Мой первый опыт (интим с мужчиной — прим. ред.) произошёл в 33 года. Это было осознанным решением. Мне просто захотелось, и мне было комфортно. Хотя я никогда ничего не чувствовал. Я даже работал в гей-клубе, и все знали мою позицию, поэтому ко мне не проявляли интереса. Мои родные отнеслись к этому нормально», — поделился Морозов в шоу «Що ДаLee».

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Иван Морозов

Первый романтический и сексуальный опыт с мужчиной, по словам звезды, оказался для него несколько неловким. Стилист рассказал, что это произошло с мужчиной из сферы шоу-бизнеса, с которым они долгое время общались. В то же время Иван подчеркивает, что не жалеет о своем пути и сейчас открыто говорит о себе и собственном опыте.

«Я понимал, что дело к этому идет. У меня потели руки. Я сам создал эту ситуацию. Мы общались очень долго, это было в сфере шоу-бизнеса. Просто у меня дома была вечеринка, и он остался. Хуже всего было на следующее утро. Я притворялся, что сплю и меня нельзя разбудить, потому что не знал, что делать дальше», — признался стилист.

Напомним, недавно певица Lida Lee также призналась в чувствах к девушке и вспомнила о своих отношениях с ней. Звезда рассказала, как после романа с подругой изменилась её личная жизнь.

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