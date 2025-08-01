44-летний певец Тимберлейк заявил о серьезном диагнозе и обратился к фанам: "Это не для сочувствия"

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Реклама

Американский певец и один из самых известных поп-идолов мира Джастин Тимберлейк впервые публично заговорил о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram знаменитость сообщил, что во время мирового турне Forget Tomorrow врачи поставили ему серьезный диагноз. У 44-летнего артиста диагностировали болезнь Лайма — серьезное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, суставы и сердце.

Тимберлейк рассказал, что шоу давались ему нелегко: иногда он чувствовал сильную боль, невыносимую усталость или тошноту прямо на сцене. И хотя поклонники критиковали выступления за "недостаточную энергию", настоящая причина крылась в диагнозе, который он долгое время скрывал. Поэтому он публично объяснил это аудитории и расставил все точки над "і".

Реклама

"Это был самый веселый, эмоциональный, физически изнурительный и местами мучительный опыт. Я всегда выкладывался на полную. Как многие знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь на тур, я хочу немного рассказать, что со мной происходило. Я боролся с проблемами со здоровьем, и у меня диагностировали болезнь Лайма. Это не для сочувствия, а чтобы пролить свет на то, с чем я столкнулся за кулисами. Это болезнь, которая может быть изнурительной как физически, так и эмоционально", — написал Тимберлейк.

Джастин Тимберлейк / © instagram.com/justintimberlake

Несмотря на серьезную болезнь, звезда не отменил концерты и отыграл весь тур до конца. Сейчас Джастин продолжает лечение и уделяет больше времени семье. При этом исполнитель поблагодарил свою жену, актрису Джессику Бил, и их детей за поддержку.

"Я стоял перед выбором: остановиться или продолжить. Я решил идти дальше, потому что радость от выступлений перевешивает временный стресс, который испытывает мое тело. Я рад, что не сдался. Джесс, Силас и Финн... Нет ничего сильнее вашей безусловной любви. Вы — мое сердце и мой дом", — растрогал звезда.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский после военной службы откровенно заговорил об ухудшении здоровья и какое расстройство получил.

Реклама