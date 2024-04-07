44-летний Вячеслав Узелков перенес серьезную операцию: "Я с новым сердцем"

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился, что перенес серьезную операцию на сердце.

Хирургическое вмешательство прошло в одной из больниц Киева. В своем Instagram спортсмен поделился, что у него теперь "новое сердце". В настоящее время Узелков находится в больнице. Как говорит бывший боксер, он чувствует себя хорошо и отходит от наркоза.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", – поделился бывший боксер.

Вячеслав Узелков в больнице / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Вячеслав Узелков, пока лежал в реанимации, захотел сделать доброе дело. В частности, фитнес-тренер продумал новый проект по похудению, который будет бесплатным.

"Жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то. И, пока лежал в реанимации, придумал новый бесплатный проект по похудению. Пару дней восстановления и все узнаете", — отметил фитнес-тренер.

Напомним, Вячеслав Узелков не говорит конкретно, что именно с ним произошло. Впрочем, еще с февраля он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, причиной которых стал профессиональный спорт. В начале апреля бывший боксер сообщил, что ему будут делать серьезную операцию на сердце, которой он очень сильно боится.

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