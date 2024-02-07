44-летний Вячеслав Узелков попал в больницу и показался в палате: "Я выжил"

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков нешуточно заставил поклонников волноваться за себя.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Узелков сообщил, что он попал в больницу. В фотоблоге экс-боксер поделился соответствующим видео, где изображен в палате. В ролике Узелков показал, что лежит под капельницей.

Что именно с ним произошло, спортсмен уточнять не стал. Судя по подписи к видео, сутация была критическая настолько, что Вячеслав даже мог проститься с жизнью:

"Всем привет. Я выжил и не оставлю в покое врагов. Слава Украине!" – подписал ролик Узелков.

Вячеслав Узелков показался в больнице

Напомним, что несколько месяцев назад Вячеслав Узелков поделился с поклонниками новостью об изменениях в его личной жизни. Бывший боксер сообщил, что второй раз женится. Правда, свою избранницу Узелков держит в секрете.

До этого, в течение 22 лет Узелков состоял в браке с фитнес-тренершей Мариной Боржемской. У экс-супругов есть двое общих детей – 11-летняя дочь Оливия и 10-летний сын Роберт. Развелись бывшие влюбленные со скандалом в 2018 году. Недавно экс-жена Узелкова Марина Боржемская рассказывала, как он над ней издевался и объяснила, почему не уходила от него.

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