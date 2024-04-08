44-летняя актриса Екатерина Кистень рассказала о проблемах со здоровьем и трудностях забеременеть

Звезда сериала "Слуга народа", актриса Екатерина Кистень, которая недавно рассказала о своем новом возлюбленном-иностранце, призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Так, Екатерина не стала разглашать подробности своего самочувствия, но призналась, что проживая длительное время в Швеции все еще не смогла наладить некоторые функции организма, ведь постоянно откладывает это.

"Я не смогла восстановить свое здоровье с помощью европейской медицины, потому что еще этим настолько не занималась. Я знаю, что это нельзя откладывать, но у меня куча других вопросов. Это о приоритетах, которые я не умею расставлять", - поделилась звезда в интервью Славе Демину.

Екатерина Кистень

Также 44-летняя знаменитость добавила, что все-таки планирует родить ребенка. Впрочем, препятствием пополнения в семье является отсутствие должного лечения актрисы и страх рисков через возраст.

"Чайлдфри (с англ. сознательная бездетность – прим. ред.) – не моя психология. Я уже давно понимаю, что это не так. У меня есть страх, что возраст и здесь есть много рисков. И свои вопросы надо решить. Я давно уже готова к детям. Да, проблемы со здоровьем напрямую связаны с рождением детей", – добавила Кистень.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также пожаловалась на свое здоровье и рассказала о проблемах с гормонами.

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