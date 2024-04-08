44-летняя актриса Екатерина Кистень закрутила новый роман с иностранцем и впервые рассказала о нем

Звезда сериала "Слуга народа", актриса Екатерина Кистень впервые рассказала о своем возлюбленном, которого встретила в Швеции, и рассказала о быте с ним.

Как призналась знаменитость, эти отношения начались два года назад в достаточно сложный для нее период переезда из Украины в Швецию во время войны. Впрочем, только сейчас влюбленные пришли к совместному проживанию. Сейчас Екатерина чувствует себя счастливой и отмечает, что очень редко в жизни испытывала похожие эмоции, поэтому может спокойно "выдохнуть и расслабиться".

"Это второй год моих отношений. Я сейчас на пути к тому, чтобы жить вместе. К этому времени мне нужна была свобода и собственное пространство. Сейчас мне уже хочется вместе. Все произошло в Швеции. Кто бы мог представить, что этот человек будет шведом и мы будем общаться на английском, к тому же со всеми этими трудностями, ментальностями и языками… Мы влюбились на английском языке, но это говорит о том, что это понимание на другом уровне, потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень трудно. Это ощущение друг друга. Я только сейчас осознаю, что люблю этого человека. Я пробираюсь через дебри моего мировоззрения. Он мне просто дал это время. Дело в условиях, при которых это произошло. Война, смена страны и образа жизни, поэтому это время (чтобы дойти до совместного проживания – ред.) связано с этим", – рассказала Екатерина в интервью Славе Демину.

Екатерина Кистень / Фото: facebook.com/kissokaziya

Также Екатерина признается, что часто финансово ей может помочь возлюбленный, несмотря на ее попытки быть во всем "самостоятельной". Так, она проживает в доме избранника и всегда с ним обо всем договоривается, чтобы для обоих быт был комфортным. И добавляет, что он не коренной швед, поэтому ему не присущи стереотипы людей из Швеции, где в семье раздельные бюджеты.

"У нас комбинация. Он не абсолютно чистый швед, потому что у него мать шведка, а отец у него из Алжира. И там горячей крови намешано. Он свободен от всех правил или традиций, культурного достояния. Мы обо всем говорим и лучше всего то, что обо всем можно договариваться. Любые вопросы решаются и никого ничего не тяготит. Я в его квартире сейчас, но у меня есть своя от миграционной службы", – добавила актриса.

Напомним, недавно судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская также впервые рассказала о своем старшем на 17 лет возлюбленном.

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