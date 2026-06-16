44-летняя Анна Завальская показала себя в купальнике и опубликовала символическое заявление

Анна Завальская

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Певица Анна Завальская отпраздновала 44-й день рождения, опубликовав в соцсетях эффектное видео в купальнике и поделившись размышлениями об изменениях, опыте и новом этапе жизни.

В этом году артистка отметила праздник не только красивым снимком. Она сфотографировалась под струями воды у бассейна. Свой образ Аня дополнила искренней шуткой о возрасте.Впрочем, за легкостью публикации скрывалось немало личных смыслов. Завальская призналась, что не всегда радуется собственному дню рождения. Но на этот раз решила воспринять эту дату как повод оглянуться назад.

«Когда меня спросили, сколько мне исполнилось в этом году… 44 градуса ощущаются как 24», — с юмором написала певица.

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Анна Завальская

Анна Завальская

Завальская отметила, что пыталась избежать своего праздника, но он всё равно наступил. Для неё число 44 стало символическим — две одинаковые цифры напомнили о отражении в зеркале и двух разных версиях себя.

«Как бы я ни пыталась уйти от своего дня рождения, но он меня догнал… Сегодня мне выпало интересное число — 44. Две четверки. Два одинаковых силуэта, словно отражение в зеркале. Как будто я смотрю на себя и вижу сразу двух женщин: ту, какой была, и ту, какой стала…» — поделилась Анна.

Анна Завальская

Артистка призналась, что с годами она по-другому стала смотреть на прошлые события. Она вспомнила о сложных решениях, мечтах, испытаниях и моментах, которые сформировали её характер. По словам Завальской, теперь она больше ценит свой собственный путь и меньше ориентируется на чужие ожидания.

«44 — это возраст, в котором, словно в зеркале, отражаются все мои предыдущие воплощения и перерождения. Да, мой пристальный взгляд на себя с годами только обострился. Но вместе с тем я уже не пытаюсь оправдать чужие ожидания. Я просто хочу жить своей жизнью. Любить тех, кого люблю. Делать то, что наполняет. Удивляться. Учиться. Смеяться. Помогать другим. Путешествовать. Начинать новое. И никогда не предавать себя», — написала она.

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В праздничных публикациях артистка также показала особенного человека рядом с собой. Завальская поделилась снимком с сыном Ильей, которого назвала своим самым ценным подарком.

Анна Завальская с сыном

Напомним, ранее Анна Завальская встала на защиту Дворца «Украина» вконфликте с Виктором Павликом. Среди организаторов мероприятия был её муж — звукорежиссёр.

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