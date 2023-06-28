44-летняя экс-солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выходит замуж и показала жениха

Американская певица с украинскими корнями, известная многим как экс-участница The Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выходит замуж.

44-летняя исполнительница сообщила, что ее возлюбленный, шотландский бывший игрок международного союза регби и модель Том Эванс сделал ей предложение. На странице в Instagram счастливая Шерзингер разместила фотографии с помолвки. Судя по фото, Эванс позвал Николь замуж во время их летнего отдыха. На фото видно, как Том опустился на одно колено, став на песок, а за ним виднеется море и церковь, стоящая на берегу. Николь, не сдержав слез, сразу ответила "да".

Николь Шерзингер с женихом / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер с женихом / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Отметим, что для Николь Шерзингер это будет первый брак. До этого на протяжении восьми лет звезда находилась в отношениях с британским автогонщиком, чемпионом мира в классе Формула-1 Льюисом Хэмилтоном. В 2015 году пара разошлась. Как тогда объяснила Шерзингер, она устала ждать предложения от Хэмилтона. Также в течение трех лет Николь встречалась с болгарским теннисистом Григорием Димитровым.

Николь Шерзингер с женихом / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер с женихом / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Об отношениях Шерзингер с Томом Эвансом стало известно в январе 2020 года. Отметим, что Николь Шерзингер имеет филиппино-гавайско-самоано-украинское происхождение. Мать исполнительницы Розмари – наполовину украинка.

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