44-летняя Гайтана показала, как выглядит сейчас и чем занимается за границей

Украинская певица, звезда 2000-х Гайтана порадовала поклонников своим редким фото.

С началом полномасштабной войны исполнительница редко выходит на связь с фанами, так что свежий кадр с артисткой в ее Instagram вызвал настоящий фурор среди подписчиков.

Так, в фотоблоге Гайтана разместила снимок, где предстала без грамма косметики. На фото певица увлеченно занимается творчеством и создает картину.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Следует отметить, что 44-летняя артистка находится в безупречной физической форме. Также Гайтана любит украшения, такие как подвески, браслеты и кольца.

В свою очередь, поклонники признались, что были рады увидеть любимую исполнительницу и наделали комплиментам ее внешнему виду:

Рада видеть

Мы очень соскучились

Как обычно, на высоте

Гайтана с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Отметим, что год спустя после начала полномасштабной войны Гайтана лишь раз вышла на связь с фанами. Она поделилась солнечными кадрами, на которых изображена с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом и их 5-летней дочерью Сапфир-Николь. Где именно находится Гайтана, она не афиширует. Впрочем, фаны, судя по фото артистки, сделали предположение, что она за границей.

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