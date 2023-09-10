44-летняя Гайтана показала, как выглядит сейчас и чем занимается за границей

Артистка все свободное время уделяет творчеству.
Украинская певица, звезда 2000-х Гайтана порадовала поклонников своим редким фото.
С началом полномасштабной войны исполнительница редко выходит на связь с фанами, так что свежий кадр с артисткой в ее Instagram вызвал настоящий фурор среди подписчиков.
Так, в фотоблоге Гайтана разместила снимок, где предстала без грамма косметики. На фото певица увлеченно занимается творчеством и создает картину.
Следует отметить, что 44-летняя артистка находится в безупречной физической форме. Также Гайтана любит украшения, такие как подвески, браслеты и кольца.
В свою очередь, поклонники признались, что были рады увидеть любимую исполнительницу и наделали комплиментам ее внешнему виду:
- Рада видеть
- Мы очень соскучились
- Как обычно, на высоте
Отметим, что год спустя после начала полномасштабной войны Гайтана лишь раз вышла на связь с фанами. Она поделилась солнечными кадрами, на которых изображена с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом и их 5-летней дочерью Сапфир-Николь. Где именно находится Гайтана, она не афиширует. Впрочем, фаны, судя по фото артистки, сделали предположение, что она за границей.
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