44-летняя Кортни Кардашян оригинально сообщила о беременности мужу прямо во время его концерта

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашян оригинальным образом решила сообщить любимому, барабанщику группы Blink-182 Тревису Баркеру, что они станут родителями.

Кардашян пришла на концерт мужа, который проходил 16 июня, в обтягивающем черном боди с огромным плакатом. Кортни стала в VIP-зоне и подняла над головой плакат с надписью "Трэвис, я беременна". Кардашян показали на большом экране, расположенном на концертной площадке.

Но музыкант не сразу обратил внимание на экран. Тогда коллеги музыканта попросили его посмотреть видео. Шокированный Баркер поначалу растерялся и не мог поверить в происходящее. Но придя в себя, спустился к избраннице в зал, крепко обнял и поцеловал.

Отметим, что для Кортни Кардашян и Тревиса Баркера это первый общий ребенок. У Кардашян от бизнесмена Скотта Дисика, с которым она пробыла в гражданском браке 9 лет, есть трое детей – 13-летний сын Мейсон Деш Дисик, 10-летняя дочь Пенелопа Скотланд Дисик и 8-летний сын Рейн Эстон Дисик.

У Тревиса Баркера есть двое детей от экс-жены, актрисы и обладательницы титула "Мисс США 1995" Шанни Моклер. С Кортни Кардашян Баркер обручился в октябре 2021 года. Поженились влюбленные 15 мая 2022 года в Санта-Барбаре.

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