44-летняя Лив Тайлер разошлась со своим бойфрендом после семи лет отношений

44-летняя Лив Тайлер разошлась со своим бойфрендом после семи лет отношений

Пара была вместе с 2014 года.

Голливудская 44-летняя актриса Лив Тайлер и ее экс-любимый Дэйв Гарднер ошеломили своих поклонников печальной новостью.

Стало известно, что парочка разошлась. Они еще в марте начали жить раздельно. Однако экс-влюбленные только недавно об этом сообщили, пишет The Sun.

Лив Тайлер и Дэйв Гарднер / instagram.com/misslivalittle

Причину разрыва Лив и Дэйв не стали говорить. Впрочем, отмечается, что во время карантина они "отдалились друг от друга".

"Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе. К сожалению, они отдалились друг от друга и начали жить отдельно. Они хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами. Они официально развелись еще в марте, но держали это в секрете", — сообщил источник.

Лив Тайлер и Дэйв Гарднер с детьми / instagram.com/misslivalittle

Отметим, Лив и Дэйв начали встречаться в 2014 году. Мужчина сделал предложение актрисе в 2015 году. Впрочем, они так и не зарегистрировали свой брак. Экс-влюбленные вместе воспитывают двух общих детей: сына и дочь.

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