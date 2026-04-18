44-летняя Натали Портан беременна в третий раз: кто отец ребенка актрисы и что известно об их отношениях

Натали Портман / © Associated Press

Новая беременность американской актрисы Натали Портман стала одной из самых громких новостей дня — звезда подтвердила, что в третий раз станет мамой.

44-летняя актриса впервые заговорила об этом публично во время интервью для Harper’s Bazaar. Она призналась, что переживает очень эмоциональный период. По ее словам, эта новость стала для нее особенной. Звезда не скрывает волнения. В то же время она говорит о внутреннем спокойствии. И добавляет, что этот этап жизни воспринимает как дар.

«Мы очень взволнованы, я бесконечно благодарна и понимаю, что это большая привилегия и настоящее чудо», — поделилась актриса медиа Harper’s Bazaar.

Будущего малыша Портман ждет от своего возлюбленного — продюсера Танги Детабля. Пара нечасто появляется вместе в публичном пространстве, однако, по словам актрисы, они переживают этот период очень сплоченно. Новость о беременности стала неожиданностью даже для ее ближайшего окружения.

«Я на самом деле не так много смотрю социальные сети. Видимо, дело в том, что я уже делала это дважды… Первый раз я прочитала кучу книг, а сейчас думаю: „О, мы уже знаем, что делать“. Все нормально. Ты разберешься. Мы все равно будем делать много ошибок, как бы сильно не старались. И так же — многие вещи сделаем правильно даже без всяких исследований. Мне кажется, если ты просто присутствуешь и любишь, это лучшее, что может быть», — отмечает Натали.

Известно, что для Портман это будет третий ребенок — ранее она уже стала мамой двоих детей в браке с хореографом Бенжаменом Мильпье.

Актриса воспитывает 14-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию. После громкого разрыва с Мильпье, который сопровождался скандалом из-за измены, Портман долгое время не комментировала личную жизнь. Дети звезды редко появляются на публике, но иногда их можно увидеть вместе с мамой на спортивных событиях или семейных выходах.

