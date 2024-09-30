44-летняя Ребел Уилсон показала первые фото со своей сказочной свадьбы с любимой партнершей

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон официально подтвердила, что действительно сыграла свадьбу со своей партнершей, дизайнером Рамоной Агрумой.

В своем Instagram 44-летняя знаменитость сообщила, что они заключили брак в субботу, 28 сентября. Свадьбу парочка отыграла на острове Сардиния, Италия.

И Ребел Уилсон, и Рамона Аргума показались в образах невест. Молодожены одели белые пышные платья, которые отличались между собой, но были похожи. Актриса свои волосы распустила, а вот дизайнер собрала в укладку. Образ невест влюбленные дополнили немалыми букетами белых роз.

Ребел Уилсон с женой / Фото: instagram.com/rebelwilson

К слову, радостное событие в своей жизни Ребел Уилсон пока не торопится комментировать. Актриса только подтвердила новость о свадьбе и поделилась несколькими кадрами.

Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Отметим, об отношениях Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы стало известно в июне 2022 года. Именно тогда актриса осуществила каминг-аут и впервые показала избранницу. Уже осенью 2022 года у парочки благодаря суррогатному материнству родилась дочь. А в День святого Валентина 2023 года влюбленные сделали предложение друг другу.

Напомним, недавно стало известно, актриса Ксения Вертинская вышла замуж. Избранником знаменитости стал ее коллега, актер Игорь Рубашкин, который старше ее на 12 лет.

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