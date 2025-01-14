44-летняя Трегубова впервые засветила своего нового бойфренда, которого скрывала

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова показала своего избранника, которого тщательно скрывала.

Так, в фотоблоге звезда еще раз дала ответ на довольно популярный вопрос, свободно ли ее сердце. Трегубова в очередной раз подчеркнула, что она уже находится в отношениях и на кофе приглашать ее не стоит. И свой статус подтвердила красноречивым фото с загадочным мужчиной, с которыми побывала на зимнем отдыхе.

Дарья Трегубова с избранником / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Правда, на изображении почти невозможно разглядеть лицо возлюбленного Даши, ведь она обрезала их общую фотографию. Хотя заметно, как счастливая знаменитость опирается на мужчину в горнолыжном снаряжении. Вероятно, возлюбленные побывали в горах и вместе провели время за зимними развлечениями.

Отметим, что Даша Трегубова о своих новых отношениях заговорила еще летом прошлого года. А потом рассекретила, что ее загадочным избранником стал ее давний знакомый. Так, их дружба переросла в любовь. Кроме того, ранее актриса делилась, как новый возлюбленный отреагировал на ее 13-летнюю дочь от предыдущего брака.

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