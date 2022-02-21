44-летняя Василиса Фролова в купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже Дубая

44-летняя Василиса Фролова в купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже Дубая

Знаменитость наслаждается отдыхом в теплых краях.

Украинская ведущая Василиса Фролова поделилась новыми яркими фото со своего отдыха.

Уже несколько недель знаменитость наслаждается отпуском в Дубай. Там же звезда встретила и свое 44-летие, которое отпраздновала 16 февраля.

С подписчиками своей страницы в Instagram Фролова поделилась свежими кадрами, на которых предстает в черном купальнике. Позировала ведущая на пляже. Наряд Василисы идеально подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ножки.

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

"Купальник-туалет-море. Разве не этого от нас требует Instagram?" – подписала солнечные кадры Фролова.

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

В свою очередь, поклонники завалили ведущую комплиментами: "прекрасная форма!", "ведьма", "и эта женщина только год назад родила".

Василиса Фролова впервые стала мамой в марте прошлого года. Ведущая родила сына, которого назвала Родионом.

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