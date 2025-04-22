44-летняя Виталина Библив впервые вышла замуж

Виталина Библив

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Украинская актриса Виталина Библив на фоне слухов о кардинальных изменениях в личной жизни объявила о замужестве.

Артистка заявила, что официально заключила брак. Своего избранника звезда тщательно скрывает и не делится подробностями личной жизни. Однако Библиев все же не сдержалась и поделилась радостной новостью о своем новом статусе в интервью Маше Ефросининой.

Больше подробностей о семейной жизни и когда именно был заключён брак артистка ничего не рассказала. Однако еще в апреле прошлого года поклонники актрисы уже подозревали ее в этом, ведь заметили обручальное кольцо на безымянном пальце. В свою очередь Библив отметила, что не будет афишировать ничего из личного. Впрочем, собственный секрет счастливых и крепких отношений раскрыла. По словам актрисы, этому способствуют постоянные диалоги в паре обо всем.

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Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

"Семейное - это только мое. Я так это все берегу! Мы со своим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все! У нас нет секретов. И это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", - подчеркнула Виталина.

Напомним, недавно звезда "Лисапетного батальона" Наталья Фалион рассекретила неожиданные подробности личной жизни. 66-летняя исполнительница заявила, что была любовницей состоятельного мужчины.