44-летняя звезда "Коли ми вдома" впервые стала мамой и показала крошечную дочь
Алена Алимова сообщила о кардинальных переменах в личной жизни.
Звезда комедийного сериала "Коли ми вдома", украинская актриса Алена Алымова впервые стала мамой.
Радостной новостью 44-летняя артистка поделилась в Instagram. Знаменитость особо не афишировала свою беременность. Лишь в начале декабря Алымова опубликовала в Instagram ролик, на котором она занималась йогой и при этом демонстрировала довольно округлый беременный животик.
И каково же было удивление, когда в конце видео актриса показалась уже с крошечной дочкой. Правда, девочка на кадрах была не совсем малышка, поэтому можно сделать вывод, что Алымова уже давно родила.
Роды актрисы прошли в Израиле. Знаменитость также поделилась, что рожала без эпидуральной анестезии.
Кстати, для знакомых и поклонников Алены Алымовой новость о ее беременности и родах стала сюрпризом. В комментариях они поздравляли с пополнением в семье и признавались, что действительно удивлены.
