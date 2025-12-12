44-летняя звезда "Коли ми вдома" впервые стала мамой и показала крошечную дочь

Алена Алымова / © instagram.com/alymova_alyona

Реклама

Звезда комедийного сериала "Коли ми вдома", украинская актриса Алена Алымова впервые стала мамой.

Радостной новостью 44-летняя артистка поделилась в Instagram. Знаменитость особо не афишировала свою беременность. Лишь в начале декабря Алымова опубликовала в Instagram ролик, на котором она занималась йогой и при этом демонстрировала довольно округлый беременный животик.

Алена Алымова беременна / © instagram.com/alymova_alyona

И каково же было удивление, когда в конце видео актриса показалась уже с крошечной дочкой. Правда, девочка на кадрах была не совсем малышка, поэтому можно сделать вывод, что Алымова уже давно родила.

Реклама

Роды актрисы прошли в Израиле. Знаменитость также поделилась, что рожала без эпидуральной анестезии.

Алена Алымова с дочерью / © instagram.com/alymova_alyona

Кстати, для знакомых и поклонников Алены Алымовой новость о ее беременности и родах стала сюрпризом. В комментариях они поздравляли с пополнением в семье и признавались, что действительно удивлены.

Напомним, недавно австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что станет мамой во второй раз. Жена артистки беременна.